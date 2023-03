En medio del escándalo de Kylie Jenner, Selena Gomez y Hailey Bieber por los seguidores y las cejas. Kim Kardashian decidió compartir una serie de fotos en la que luce un traje de baño negro que es furor. El diseño es tradicional lo cual se asemeja a la tendencia de Argentina en pleno verano.

Kim Kardashian lució una microbikini que se volvió furor en verano

La empresaria cuenta con 374 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es muy atenta a la hora de subir cualquier publicación, aunque muchas veces suele compartir su día a día tal como lo hacía en el reality de Keeping up with the Kardashians y ahora lo hace en The Kardashians.

El post ya cuenta con más de 3 millones de me gustas y miles de comentarios, es que cualquier cosa que la magnate publique se vuelve furor por el nivel de influencia que tiene. En la parte de arriba se decidió por un corpiño negro clásico con tiras que se atan al rededor del cuello.

La forma del bikini es triangular y en la parte de abajo usó una tanga tiro alto de color negro. En una de las últimas fotos le agrego un pareo negro transparente para lucir un look un poco más playero. También innovo con el body chain en la cintura.

