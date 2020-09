Kit Harington, de Game of Thrones, habló de Jon Snow y desató la polémica

Kit Harington desató una verdadera polémica entre los fans de Game of Thrones al asegurar que no quiere volver a interpretar papeles como el de Jon Snow, el rol que lo catapultó a la fama mundial en la serie éxito de HBO.

Pese al final de la producción, que trajo mucha controversia entre los seguidores, el planteo de Kit se debe al tipo de "hombre" que debió interpretar. "El mundo no necesita más papeles masculinos como ese", aseguró en una entrevista reciente con The Telegraph.

"Creo que emocionalmente los hombres tienen un problema, un bloqueo, y ese bloqueo proviene de la Segunda Guerra Mundial, se transmite de abuelos a padres e hijos", dijo Harington.

"No hablamos de cómo nos sentimos porque muestra debilidad, porque no es masculino. Habiendo interpretado a un hombre que se mantenía en silencio, que fue un héroe, creo que, en el futuro, ese es un papel que ya no quiero interpretar. Son roles masculinos que el mundo no necesita ver mucho más", aseguró el actor poniendo en jaque la visión sociocultural que se tiene del hombre históricamente.