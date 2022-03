Personifica la necesidad de su público. Con 21 años, Elian Ángel Valenzuela (21), conocido artísticamente como L-Gante, fue uno de los dos cantantes argentinos más escuchados durante 2021 junto a Tini Stoessel.

El creador de cumbia 420 –mezcla de cumbia, rap, trap y ritmos urbanos– es referente de una generación de jóvenes, que él quiere motivar y ayudar con el ejemplo de superación y perseverancia. “Persigan sus sueños y sus metas que, paso a paso, todo llega, perro. Y si de abajo mejor para la experiencia”, señaló ante 45 mil personas en el show gratuito que dio a mediados de febrero en Tecnópolis.

“Hay que darle para adelante. Yo cumplí mi sueño, pero cuánto más me queda por delante, cuántas cosas más por saber, aprender y ser. Así que bien ahí, siempre para adelante”, agregó sobre el final de esa noche, acompañado por su ladero incondicional Maxi “El Brother”, manager y complemento del vivo como corista y animador.

L-Gante, el artista de Cumbia 420 que más factura

Según trascendió desde su círculo íntimo, las presentaciones del artista en boliches o salones privados tiene un valor de $ 1.500.000, una cifra que escala a 2.000.000 si las personas en el evento son entre 3.000 y 5.000. Royalties Calculator es una página que calcula la cantidad de oyentes que tiene por mes un artista y cuáles son sus ganancias estimadas en función del precio por play.

De acuerdo a este sitio, L-Gante tiene 8,9 millones de oyentes mensuales en Spotify y unas ganancias estimadas en más de 28.300 dólares al mes y de más de 339.600 al año. El chico oriundo de General Rodríguez también demuestra ser acertado en sus movimientos para lograr mayor impacto, nuevos negocios y acuerdos con empresas importantes.

En septiembre pasado el cantante dio un show en Mendoza y, de paso, presentó su propio vino. Producido a través de la empresa Biri Biri Wines, “Tinty 420” es un vino malbec hecho con uvas del Valle de Uco que fue lanzado a un precio de $ 780 pesos y que agotó rápidamente su primera tanda de 10 mil botellas, a la venta sólo por mail ([email protected] onebloodmusic.com). El artista se asoció con la wine broker Marina Mendieta para que lo asesorara y luego consultó a Bernardo Bossi Bonilla, reconocido enólogo responsable, entre otras cosas, de los vinos del ex futbolista Nicolás Burdisso. Ya en octubre se vislumbraba el fenómeno “L-Gante” cuando protagonizó la campaña publicitaria de Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, primera en el ranking de las empresas más valiosas de Latinoamérica.

Allí, el cantante aparece rapeando consejos sobre qué hacer con las finanzas personales: “L-Gante te lo explica, como el ABC, pero con tu guita”. Sin embargo, el camino no fue fácil. Después de muchos años de esfuerzo, recién a principios del 2021 “L-Gante” se popularizó con el tema “RKT”, que grabó con un micrófono de mil pesos. “Para los chicos que quieren dedicarse a esto, es importante saber que no necesitan tantas cosas. Yo para filmar el video de esa canción diseñé y vendí barbijos por el barrio. No tenía un peso porque la pandemia nos había pegado pero lo pudimos sacar adelante”, aseguró el joven que se define como cumbiero.

Con personalidad disruptiva y popular, el padre de Jamaica (6 meses) –junto a su novia Tamara Báez (22)–, atrae multitudes de todas las clases sociales con localidades agotadas en sus giras por Latinoamérica. “Mi papá es de Merlo pero lo vi solo una vez en mi vida. Mi mamá (Claudia Valenzuela) siempre trabajó de lo que pudo para mantener a mis tres hermanos y a mí… Los que me denuncian que la cuenten como quieran. Algunos se aprovechan y te tratan así por tener una gorra o tatuajes. Igual si los giles hablan mal o bien de uno no importa porque total están hablando”, concluyó quien tiene gestos solidarios con amigos y en agradecimiento a su madre está construyendo su nueva casa de tres pisos en el barrio de su infancia