Con mucho optimismo y esperanza, la Argentina celebró este sábado la contundente victoria ante el combinado mexicano en el Mundial Qatar 2022. Un partido difícil en donde la albiceleste se jugaba la vida en el torneo. Varios famosos apoyaron a La Scaloneta, y L-Gante fue uno de ellos, pero lo hizo a su manera.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, L-Gante confesó que se quedó dormido y no pudo ver el primer tiempo del encuentro. Sin embargo, le deseó mucha suerte a la selección. “Vamos, Argentina. ¡Suerte! Recién me levanto”, escribió el exponente de la cumbia 420.

L-Gante, la nueva cábala.

Luego de ver el registro, un seguidor le contestó la historia: “Se levantó y (en el segundo tiempo) Argentina hizo un gol. Queda de cábala. Que se levante en el segundo tiempo (en el próximo partido) jajaja”, le comentó el fanático.

L-Gante no se quedó callado y dio a entender que no sería parte de esa cábala. “Ajajaja no podía ver el primer tiempo”, se excusó el intérprete de “El último romántico”.

El acercamiento de L-Gante y Tamara Báez

Tras compartir una historia de Instagram, L-Gante dejó en evidencia que ha tenido una especie de acercamiento con su expareja, Tamara Báez. De este detalle se percató Estefi Berardi, quién se preguntó si había una reconciliación entre los padres de Jamaica.

L-Gante se habría acercado a Tamara Báez.

No obstante, en medio de los rumores, Tamara descartó contundentemente esta posibilidad y compartió una fotografía con el Despre besándose muy apasionadamente, además aseguró que lo extrañaba mucho, derrumbando así la información de que intentaba recuperar su romance con L-Gante.