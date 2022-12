L-Gante se sintió muy molesto porque no fue invitado al cumpleaños de Kenny Palacios y así lo expresó cuando fue invitado al programa Red Flag que conduce Grego Rosello. Pero el tema no terminó en el diálogo, ya que en un momento Wanda Nara participó del programa a través de una entrevista telefónica.

L- Gante fue enrevsitado por Grego Rosello

El cantante de cumbia 420, a diferencia de Wanda, dice que no lo altera el acecho de periodistas y le gusta responderles a todos. La rubia empresaria, en cambio, confesó que odian cuando es perseguida con cámaras para que opine sobre su vida personal.

L-Gante comentó que cuando hace planes con Wanda, respeta que ella le gusta mantener la privacidad y por eso nunca son descubiertos. "Las dos mejores salidas que tuvimos fueron cuando ella me invitó a cenar, que fuimos a un restaurante muy bonito del cual se dijo en los medios que yo pagué una cantidad de dinero exorbitante y ni siquiera pagué yo. Solo dejé la propina para el mozo", reveló el cantante

L-Gante y Wanda Nara compartieron una entrevista

"Al otro día la invité a comer yo y bueno como que se me hizo tarde por los shows. Eran las 2 de la mañana y no encontraba nada en ningún lugar. Entonces le dije: 'Ya fue, no te hagas la buena. Vamos a comer a la Costanera'. Y fuimos ahí y ella se pidió un sanguche de lomito y yo un choripán", recordó Elián.

Wanda comentó respecto de esa noche que: "Fue tan raro que nadie nos pidió una foto", aseguró

L_Gante y Wanda revelaron anécdotas

Grego Rosello fue por más y preguntó si siempre hubo buena onda entre ellos o si había habidos algunos desplantes. Wanda fue categórica: "Nunca te deje plantado Elian", dijo Wanda. L-Gante, fiel a su estilo dijo: "Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny, Wanda. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?".

Wanda se defendió por no invitar a L-Gante

Wanda, muy rápida de respuesta aseveró: "Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que la mafilia ya sabe con quién se tiene que agarrar". "Ahora lo vamos a salir a buscar", concluyó L-Gante, poniendo una cuota de humor al momento que al diálogo que por mementos estuvo tenso