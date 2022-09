L-Gante rompió el silencio sobre su relación con Tamara Báez: "Son cosas personales"

En las últimas semanas fue mucho lo que se rumoreó sobre la supuesta separación de L-Gante y Tamara Báez. Luego de que saliera a la luz un video donde se ve al artista saliendo de un hotel alojamiento con una bailarina que participó en uno de sus videoclips, la relación parecía estar complicada. Sin embargo, el cantante rompió el silencio y dio su version de los hechos.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, L-Gante aprovechó para interactuar con el público que lo sigue de manera incondicional. "¿Por qué nunca te mostras con Tamara? ¿No te parece que la fama hizo que dejes de lado a la mujer que siempre te bancó?", lanzó un seguidor.

Tamara Báez, L-Gante y su hija Jamaica.

"¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, programas de televisión, a veces sí, a veces no. Pero tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás. Son cosas personales", explicó el representante de la Cumbia 420 para ponerle fin a las especulaciones.

De esa forma, L-Gante dejó en evidencia que él y su pareja tienen las cosas claras y que no se dejan influenciar por lo que dicen los demás. También agregó "Que hablen lo que quieran, total nadie sabe cómo es, que la cuenten como quieran", en referencia a que está cansado de que se digan cosas sobre su vida que no son ciertas.

L-Gante le enseñó sus "pasos prohibidos" a Marcelo Tinelli

L-Gante y Marcelo Tinelli formaron una linda relación de amistad en la que ambos se permiten compartir con el otro su entorno, su ambiente y sus seres queridos. Así como el conductor fue al barrio del cumbiero a comer un asado, esta vez le tocó al artista ir al departamento del "Cabezón" para enseñarle sus "pasos prohibidos".

Tinelli le pidió a Elián que le enseñe su mejor paso y el cantante le mostró su clásico movimiento de rodillas al piso mientras está agachado. El primer intento se le complicó al conductor, pero en la segunda oportunidad puso hacerlo sin problemas.