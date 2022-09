L-Gante le dedicó un tierno mensaje a su hija Jamaica en su primer cumpleaños: "Papá te brindará todo"

Jamaica hoy cumple su primer año de vida y como no podía ser de otra forma, L-Gante y Tamara Báez le dedicaron palabras de amor en las redes sociales. Mes a mes sus papás celebraron el día de su nacimiento y para hoy tienen planeado un gran festejo para agasajarla.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, L-Gante compartió una postal con Jamaica en su limunsina y expresó: "Feliz primer añito". "Desde que me enteré de tu llegada hasta el día de hoy no he frenado, no me ha vencido la mala vibra ni tampoco bajaré los brazos", agregó el artista.

L-Gante con su hija, Jamaica.

Como si eso fuera poco, el representante de la Cumbia 420 aseguró: "Papá te brindará todo y te va a tener como una reyna siempre. Te amo mucho mi bebé". De esa forma, el cantante dejó en evidencia el inmenso amor que siente por su hija y sentenció que nunca le hará faltar nada.

La fiesta de cumpleaños de Jamaica está prevista para el día de hoy y aunque todavía no se conocen muchos detalles de lo que planificaron L-Gante y Tamara Báez, la influencer adelantó que le hicieron a la niña una sesión de fotos previa y que la temática de la celebración sorprenderá a muchos.

La publicación de L-Gante.

Las palabras de Tamara Báez a Jamaica en su cumpleaños

La influencer se manifestó muy emocionada con la llegada del primer cumpleaños de su hija y reveló que se sentía sensible y emocionada porque se acercaba la fecha. "Feliz cumpleaños amor de mi vida", escribió Tamara Báez.

La publicación de Tamara Báez.

"Está quedando todo tan hermoso, que emoción por Dios", reveló la mamá de la cumpleañera junto a una postal en blanco y negro donde se ve un arreglo de globos. También compartió una foto donde se ve en parte el vestido que lucirá Jamaica.

El vestido que lucirá Jamaica.