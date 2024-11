La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa intensificándose. Este viernes 29 de noviembre, el futbolista se presentó ante la Justicia para someterse a pericias psicológicas, un nuevo capítulo en el escandaloso divorcio que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

El futbolista, acompañado por sus abogadas Lara Piro, Guadalupe Guerrero y Elba Marcovecchio, se vio obligado a presentarse en los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para someterse a pericias psicológicas, pese a los intentos de sus letradas de realizarlas de manera virtual. La negativa de la jueza a aceptar esta solicitud, sumada al rechazo de permitirle quedarse en su casa de Santa Bárbara por motivos de salud, evidencia las dificultades que atraviesa Icardi en este complejo proceso de divorcio con Wanda Nara.

Mauro Icardi vs. Wanda Nara: Lara Piro lanza nuevas acusaciones

“Mal, Mauro está mal. Es un papá que está sufriendo muchísimo. Se tendría que haber ido a Turquía a operarse y se quedó acá por sus hijas. Su intención es pelear por sus hijas, nada más. Él las va a cuidar. Es un gran padre: somos tres abogadas, tres madres, defendiendo a un padre. Más que eso no te voy a decir porque hablamos de menores”, expresó Lara Piro a la salida de los Tribunales en diálogo con LAM (América), cuando fue abordada por un movilero dentro de su vehículo.

Luego, agregó: “Creo que hay temas con los cuáles no se puede ser liviano. Después la misma Wanda terminó contradiciéndose al decir que Mauro no era violento. Me parece que es un tema muy grave hoy, con lo que está pasando en el mundo, no solamente en la Argentina. Y no es un tema para jugar ni para excluir a una persona de su casa. Y encima para que a las pocas horas entre otra persona”.

“Mauro cuando habla de acoso, cuando ella fue a su casa de Santa Bárbara, ¿qué pasó?”, alcanzó a preguntar el movilero antes de que la letrada dejara el lugar. “Eso fue una perturbación, lo que hizo. Si vos excluís a una persona del hogar porque supuestamente es violento y después vas a tirártele encima, eso es una perturbación”, cerró Piro.

En medio del proceso de divorcio que atraviesan, Wanda Nara presentó una denuncia contra Mauro Icardi, lo que activó una serie de medidas cautelares. Personal policial notificó al futbolista de la denuncia radicada en el Juzgado Civil 106. Tras su regreso de Brasil, Nara se encontró con Icardi en el departamento que comparten, situación que motivó la intervención judicial.

