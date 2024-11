La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi revolucionó al mundo del espectáculo y del fútbol, ya que Mauro, con su lesión, dejó su carrera en el Galatasaray de lado para llegar a Argentina y frustrar un divorcio y la nueva relación de Wanda con L-Gante.

Sin embargo, el futbolista no logró revertir la situación de crisis con la conductora y ahora se disputan donde llevarán adelante el proceso de divorcio.

Wanda Nara contra Mauro Icardi

El divorcio y la batalla por la tenencia de sus hijas entre Wanda Nara con Mauro Icardi

Wanda Nara decidió no esperar al divorcio con Mauro Icardi y empezar rápidamente una relación con L-Gante. Esto desató la furia del futbolista, quien busca beneficiarse en el proceso de divorcio y hacerlo en su país de residencia.

En el año 2022, Wanda Nara y Mauro Icardi se mudaron a Estambul, ya que el jugador había aceptado formar parte del club Galatasaray. Después de casi dos años, la mediática llegó a Argentina y, ya enfrentando rumores de separación con el padre de sus hijas menores, blanqueó su vínculo con L-Gante.

Frente a esto se inició una lucha, mediática y legal, por dónde firmar el divorcio y por la tenencia de Francesca e Isabella Icardi, las hijas que Wanda Nara tiene en común con el jugador argentino.

Wanda Nara junto a Mauro, Francesca e Isabella Icardi

Después de escraches cruzados mediante Instagram, Wanda Nara fue sometida a una pericia para que la Justicia determine quién se quedaría con la custodia de las menores. Y hasta el momento, la guarda de las niñas la tiene la empresaria.

Cuál es el miedo de Wanda Nara en el divorcio con Mauro Icardi

Desde LAM, Yanina Latorre tuvo un picante comentario para con Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, quien aseguró que desde el entorno legal de Mauro Icardi se está mediatizando la situación.

Yanina Latorre señaló que “la que hace todo mediático es Wanda”, y agregó que “si yo fuera Mauro también estaría preocupado porque todo publica en sus redes sociales”.

“El enojo de Icardi tiene que ver con que ella pidió la residencia unilateral para las hijas. Él cree que hubo un plan medio siniestro de ella: me voy para allá, me instalo, escolarizo a las nenas, empiezo el trámite de la residencia, me sigue el cuentito unos meses y después lo deja”, expresó la panelista de LAM.

Además, Pepe Ochoa apuntó directamente a la empresaria y dijo que Wanda “es adicta a eso y su adicción la hace incoherente. Es injuzgable en algún punto, ella no tiene límite”.

El panelista también aseguró que Wanda Nara tiene un gran miedo y es “un argumento que se puede usar en el juicio de divorcio en Turquía, que tiene que ver con el adulterio”. “Allá existe y si él utiliza estas situaciones con L-Gante como adulterio, ella estaría muy complicada con el tema”, agregó.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Pese a los intentos de Mauro Icardi por firmar el divorcio en Turquía para ser él quien salga beneficiado, Wanda Nara y su abogada, Ana Rosenfeld, buscan hacerlo en Argentina, ya que fue el lugar en el que la ex pareja contrajo matrimonio.

MVB