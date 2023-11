Fátima Flórez será la nueva primera dama de la Argentina luego de que Javier Milei haya ganado el Balotaje 2023 con el 55% de los votos. La humorista jamás pensó estar en esta situación, pero en diálogo con CARAS explicó que balanceará su vida artística con su nuevo rol. La rubia ya comenzó a recibir muchas críticas en redes y una de ellas fue Malena Galmarini.

La chicana de Malena Galmarini a Fátima Flórez por ser primera dama

El triunfo de Javier Milei abrió un gran debate en la sociedad respecto al rol de primera dama, ya que al no estar casado con Fátima se consideraba la posibilidad de que lo ocupara Karina Milei como líder del partido. Sin embargo, la humorista ya se comenzó a orientarse para su nuevo rol sin dejar de lado su carrera.

"Lo acompañaré sentimentalmente, emocionalmente y físicamente", expresó en la entrevista. Sin dar mucha atención a las críticas, Flórez comenzará a interiorizarse en la política para poder dar todo de sí al ser la compañera de la nueva persona más importante del país. Sus palabras generaron polémica en las redes sociales y la controversia llegó a las redes de la esposa de Sergio Massa.

El comentario de Malena Galmarini contra Fátima Flórez como primera dama

Todo empezó a partir de una fotografía en donde colocaron, a través del photoshop, la cara de Galmarini en una presa estadounidense con el clásico uniforme naranja. "Que tilinga que sos. Dios mío, de la que nos salvamos", fue el comentario de una usuaria que provocó la furia de Malena, quien arremetió contra Fátima.

"Ah, porque la que pegaste es princesa de Mónaco. Jajaja, besis, ´Rubia´", fue la contundente respuesta de la presidenta del directorio de Agua y Saneamiento Argentinos. Su comentario causó mucha polémica y enojo en sus seguidores que se mostraron en desacuerdo con la actitud de atacar a Flórez cuando ella no formaba parte de la discusión.

Malena Galmarini en el Balotaje 2023

Fátima Flórez no es muy activa en su cuenta de Twitter, por lo que no suele sumarse a discusiones del estilo. Asimismo, la primera dama estaría siendo asesorada para no involucrarse en conflictos que perjudiquen la imagen del presidente electo. Malena Galmarini, por su parte, seguirá acompañando a su marido en los nuevos proyectos que se plantee luego de haberse retirado de la política.