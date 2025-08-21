La China Suárez aseguró que no se plantea tener hijos con Mauro Icardi: “No está en nuestros planes”

El día de hoy surgió el rumor de que la China Suárez estaría esperando a su primer hijo con Mauro Icardi. Las palabras tomaron relevancia luego de que Wanda Nara dejara entrever que todo se trataba de un “plan maestro” de su expareja y la actriz. Sin embargo, fue Luis Ventura en una intervención en el programa A la tarde, quien dijo que la mediática no está embarazada.

China Suárez y Mauro Icardi

La aclaración de la China Suárez

Luis Ventura aseguró que fue la propia China Suárez quien se lo confirmó. El periodista dejó claro que la intérprete no está esperando un hijo y que no hay planes de maternidad a corto plazo. No obstante, no descartó la idea de que la pareja pudiese consolidar su vínculo a futuro.

Durante su participación en el programa A la tarde, Luis Ventura aseguró que la información de un embarazo no tenía fundamento alguno, y que la actriz lo habría desmentido de manera contundente. “No solo no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos tener un hijo” citó las palabras de la China Suárez.

Ventura hizo hincapié en que a diferencia de las fotos que circulan en redes, esta versión está fundamentada pues, la declaración fue dada por la propia intérprete. Si bien tanto la China Suárez como Mauro Icardi han dejado claro que no tendrían problemas en ampliar la familia, todavía no tendrían pensado que llegue ese momento.

La reacción de la China Suárez a los rumores de embarazo

Las redes sociales se revolucionaron luego de las declaraciones de Wanda Nara donde aseguró que la China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi. No obstante, la mediática tuvo una reacción bastante peculiar: hacer caso omiso de lo que se estaba comentando y seguir disfrutando de sus días junto al futbolista.

Aunque ignoró los comentarios, la fotografía que compartió de Mauro Icardi volvió a dejarla en el centro de la polémica. Y es que la instantánea que subió a su cuenta de Instagram dejó en evidencia las partes íntimas del deportista, generando una oleada de comentarios y memes.