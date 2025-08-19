Olga Garaventa fue la única mujer que se casó con Sandro y también quien lo conoció fuera del rol de ídolo. Durante su paso por +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas conducido por Héctor Maugeri, la última compañera de vida del Gitano reveló cómo era esa transformación entre el hombre de la vida cotidiana, Roberto Sánchez, y el artista que hoy cumpliría 80 años.

Roberto y Sandro, dos caras de una misma leyenda

Olga rememoró que cada vez que “Las nenas”, las fieles e incondicionales seguidoras de “Sandro de América”, llegaban a la casona de Banfield, Roberto dejaba de ser simplemente su pareja para convertirse en Sandro. “Le veías algo especial en la cara, reflejaba alegría, felicidad. Me decía: ‘Bueno, me voy un poquito a trabajar, a estar con mis chicas’. Y yo le respondía: ‘Que te sea una tarde bonita’. Yo me quedaba adentro y lo veía por la televisión”, relató.

Olga Garaventa y Sandro.

Acto seguido, reflexionó: “Qué increíble el amor… ha llegado a recibir 700 personas. Entraban de a tres o cuatro, pero el flujo era constante, de cinco a ocho de la tarde“​.

Esa interacción lo revitalizaba. “Entraba a casa muy positivo. Lo veía rozagante, la cara le cambiaba. Era su vida y nadie tenía derecho a opacarla, había que dejarlo“, recordó.

Sandro, el “Elvis argentino”, hubiera cumplido 80 años.

Sandro puertas adentro

Garaventa detalló cómo era convivir con Roberto Sánchez, lejos de los escenarios y la mirada del público. “Era una persona común, muy alegre y muy divertida. Me hacía reír mucho. Tenía muchos códigos, valores y principios muy marcados”.

Sin embargo, admitió que a veces aparecía algo del personaje incluso en la intimidad: “Cuando salía con sus nenas era el artista, el ídolo. Vos veías la transformación, pero en casa era una persona como cualquier otra. Obviamente, a veces aparecía un poquito el Sandro. Lo veía y le decía: ‘¿Qué pasó?’. Y eso era suficiente. Yo me reía mucho con él”.

Olga Garaventa, la última y única esposa de Sandro, en +CARAS.

En el living de +CARAS, Olga Garaventa explicó que convivir con esa dualidad era parte de la esencia de Roberto Sánchez: un hombre sencillo y afectuoso, que en contacto con sus fanáticas se transformaba en el mito inmortal de Sandro de América. “Yo veía la transformación”, resumió, dejando claro que esa capacidad de vivir dos vidas en una lo convirtió en una figura sinigual de la música popular argentina.