Facundo, el otro hijo de Martin Demichelis, reconoció que no lo ve como su papá: "Tengo uno solo y siempre será Beto"

Facundo Bono, el otro hijo de Martín Demichelis, sorprendió con un mensaje íntimo en redes sociales donde habló de su vínculo con el exfutbolista. En medio de una etapa de acercamiento, dejó en claro cómo vive esa relación y qué lugar ocupa en su vida. El posteo generó repercusión por el tono sincero y por la forma en que eligió nombrar al entrenador.

Facundo Bono, el otro hijo de Martín Demichelis, realizó un descargo donde habló de su vínculo con el entrenador

Facundo Bono, el otro hijo de Martín Demichelis, compartió una reflexión personal que generó repercusión entre sus seguidores. Con palabras sinceras, reveló cómo fue el reencuentro con el entrenador y qué tipo de vínculo están construyendo. La publicación se dio en un contexto familiar particular y dejó entrever que el proceso de acercamiento sigue su curso.

Facundo Bono

El joven volvió a ocupar el centro de la polémica tras publicar un extenso descargo en su cuenta de X (antes Twitter). En el mensaje, compartió detalles íntimos sobre su vínculo con el exfutbolista y actual entrenador, dejando en claro que no lo reconoce como su padre. “Tengo uno solo y siempre será Beto”, escribió, en referencia al hombre que lo crió.

La historia de Facundo salió a la luz hace algunos años, cuando se confirmó que era hijo biológico de Martín Demichelis, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Evangelina Anderson. Aunque el vínculo se formalizó en 2022, el proceso de acercamiento fue largo y complejo. En su reciente publicación, relató cómo fue el encuentro que marcó un antes y un después en su relación.

Facundo Bono y Martín Demichelis

“Para el Día del Padre tuvimos unos días trascendentales para nuestra relación”, escribió. Según contó, viajó a Marbella para conocer la casa del entrenador. “Con el tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate y poder hablar bien en crudo muchas cuestiones que nos debíamos charlar durante horas largas”, expresó. El tono del mensaje fue reflexivo, sin reclamos ni dramatismos, pero con gran claridad.

En la misma línea, Facundo Bono reconoció que el encuentro fue revelador: “Fui con una sensación y volví con otra: no con la que quería, sino con la que necesitaba. Fue un quiebre para nuestra relación”. A su vez, agregó: “Más que padre-hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad”. En ese marco, remarcó que su figura paterna sigue siendo el hombre que lo crió desde niño.

Facundo Bono

Una de las cosas que más llamó la atención de todos sus seguidores fue que, en todo el texto, el joven se refiere a Martín Demichelis como “Martín”, sin usar la palabra “papá”. Para muchos, ese detalle fue revelador. Sin embargo, é no perdió oportunidad y explicó con naturalidad: “Porque padre tengo uno, y siempre será Beto”.

Por su parte, Facundo contó que recientemente pasaron una semana juntos en Justiniano Posse, el pueblo natal de Demichelis. “Hicimos vida diaria de pueblo. Y lo que antes era morbo, hoy fue naturalidad. La gente se sintió muy cálida y los dos encontramos refugio ahí. Eso también suma una banda. Sana muchas cosas”, escribió, dejando entrever que el vínculo sigue construyéndose.

Facundo Bono

Facundo Bono, el otro hijo de Martín Demichelis, eligió contar su historia desde un lugar íntimo y sin estridencias. A través de sus palabras, dejó en claro que no lo ve como su papá y que su vínculo con él transita por otro camino. La relación entre ambos se construye desde el respeto y la honestidad, sin necesidad de etiquetas.

VDV