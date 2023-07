La China Suárez se autoproclama soltera y asegura que en este momento de su vida no quiere saber nada con nadie, aunque en varias oportunidades se la vio muy cerca de Lauty Gram, con quien habría estado a los besos en un shopping de Uruguay.

En diálogo con Radio One, la China Suárez se asumió tóxica: "Yo soy de las que se pone de novia y la otra persona pasa a ser mi mundo y creo que eso no lo voy a poder cambiar y no quiero cambiarlo porque a mi me gusta. Cuando estoy enamorada todo lo quiero hacer con la otra persona, re tóxica".

Seguido a eso, la actriz lanzó una carcajada y explicó: "No, no es de tóxica pero es que me gusta compartir todo con la otra persona. A mí me gusta la vida de pareja, ver una serie, cocinar...". De esa forma dejó en claro que disfruta de estar de novia.

"Por primera vez en mi vida puse primero mi trabajo. Siempre trabajé y me gusta pero yo quería llegar a mi casa y que estuviera mi novio ahí. Me puse más racional, por fin a mis 31 años que pensé que no me iba a pasar nunca", agregó la China.

China Suárez.

La China Suárez no cree en el amor para toda la vida

Al ser consultada sobre si cree en el amor para toda la vida, la China se sinceró y con mucha duda lanzó: "Me cuesta". Pero este pensamiento no es de siempre, ya que siempre fue muy enamoradiza, según reveló en otras oportunidades.

"Estoy en un momento en el que estoy replanteandome un montón de cosas", mencionó la China Suárez con la intención de dar a conocer el proceso de cambio que está viviendo desde que se separó de Rusherking.