La China Suárez decidió sorprender a sus seguidores con un video donde muestra los dotes que tiene para la cocina. La actriz decidió preparar un menú vegetariano pero divertido al mismo tiempo, por lo que puso manos en marcha y cocinó una tortilla de papa.

La ex Rusherking compró las papas, las peló, corto y las puso en la sartén y preparó una mega tortilla de papa. La actriz mostró el resultado final donde pone el plato y da vuelta la tortilla de papa que se desprendió rápidamente y se pudo apreciar a la perfección el increíble plato.

En el video se la puede ver a su hija Magnolia, donde se emociona y salta de felicidad esperando comer el plato que La China preparó.

La China Suárez sorprendió con una contundente revelación

La actriz estuvo presente en "Soñé que Volaba" junto a Migue Granados, y tuvo una entrevista donde indagaron acerca de sus inseguridades físicas, a pesar de ser ampliamente reconocida como una de las mujeres más hermosas de Argentina.

"Solía tener problemas con la flacidez, me sentía como un flan. Era realmente flácida, pero ya no me importa en absoluto", reveló La China Suárez. Además, añadió: "En el pasado, me preocupaban las estrías. Cuando era más joven, las veía como un problema. Sin embargo, ahora las acepto y las amo", cerró la actriz.

J.M