La China Suárez habló de sus proyectos laborales y, ¿confirmó la vuelta de ATAV?

La China Suárez habló de sus futuros proyectos laborales y generó gran repercusión entre los fanáticos de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza) la exitosa ficción de Canal Trece.

La actriz de 28 años, quien interpretó a La Polaca en la tira, respondió a una serie de preguntas de sus followers en Twitter donde, entre otras cosas, confirmó que volvió a grabar de manera diaria.

“¿Cuándo vas a poder revelar lo que estás grabando?” fue una de las tantas consultas de sus fans y la China respondió: “Todavía no nos dejan, pero es una tira que se graba todos los días, por eso estoy medio desaparecida”.

Días atrás, la pareja de Benjamín Vicuña provocó la ilusión del fandom cuando compartió en Insta Stories una imagen junto a Fernán Mirás, otro de los protagonistas de la serie.

Antes de declararse la cuarentena estricta, Adrián Suar hizo referencia al regreso de esta telenovela que también incluyó a Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña, Delfina Chaves y Albert Baró. "Creo que la vamos a hacer para el segundo semestre del 2021", habría dicho el productor en LAM.

"Vuelve en principio con los años '60. Hay hijos no reconocidos, hay una trama. Para nosotros la mujer que vimos ahí en el final es la hija de La Polaca. La China es una crack, ella me dijo que me mata si no la llamo, así que va a estar", reveló.