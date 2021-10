La China Suárez se convirtió en foco de críticas y, gracias al escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, despertó pasiones en el mundo 2.0.

La actriz de 29 años comentó la foto de Emilia Mernes y sus seguidores no se la dejaron pasar. La ex de Benjamín Vicuña compartió algunos emojis en un post de la ex Rombai, quien fue vinculada sentimentalmente a Duki.

La China Suárez comentó una foto de Emilia Mernes y sus seguidores la criticaron.

"¡Salí de acá paltera! Estás vieja, no quieras encajar", "Ojo con el Duki", "Dejá de joder a Emilia que ella está triufando y no como tu que estas acabada", fueron algunos de los mensajes que el fandom le dejó a la diosa en la que la alertaron sobre la posibilidad de acercamiento con Duki.

En medio de la polémica con Wanda Nara, la China Suárez fue caratulada como "roba maridos", debido a las polémicas que protagonizó con Nico Cabré y Eugenia Tobal y Pampita y Benjamín Vicuña.

El incómodo momento que vivió la China Suárez con Pampita

Mientras el escándalo con Wanda Nara parece apagarse, la China Suárez también es protagonista de un nuevo rumor en la que se involucra a Pampita.

Al parecer, la modelo de 43 años había despreciado un regalo que la actriz le llevó el día del homenaje por los 15 años de Blanca Vicuña.

Según informaron, la China obsequió una de las calzas de su colección deportiva, pero la morocha pasó este regalo a su cuñada.

La China Suárez le regaló a Pampita ropa deportiva de su cápsula.

