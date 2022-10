La China Suárez compartió un tierno video de Magnolia Vicuña cantando la canción que Rusherking le dedicó

La China Suárez está a full con su romance con Rusherking. Hace unos días, salió a la luz el tema y video "Perfecta", hit que el trapero le dedicó a su novia.

Con la emoción a flor de piel por esta canción, la actriz compartió un tierno video en sus redes sociales en donde se ve a Magnolia Vicuña tarareando y bailando al ritmo del tema que Rusherking grabó junto a Dread Mar I.



La China etiquetó a su novio en el clip que compartió en Instagram stories y él replicó el video en sus redes y acotó: "Jajaja qué ternura".

La China Suárez respondió a la posibilidad de tener hijos con Rusherking

La China Suárez estuvo en La Peña de Morfi, y en una charla con Jey Mammon habló sobre la posibilidad de volver a ser madre junto a Rusherking.

"¿Vos que sos mamá pollito, te gustaría volver a ser madre, tener más hijos?", le preguntó Jey a la China Suárez mientras se tomaban el té. "Por ahora no. Tres es un montón", respondió la actriz contundente.

Luego, Suárez aclaró: "La verdad, no hablamos del tema. No soy mucho de proyectar y de hablar a futuro. Me encanta lo que estamos viviendo. Somos muy felices ahora y es lo único que nos importa".