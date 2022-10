La China Suárez contundente con sus examigas: "Solo se queda cerca la gente que...”.

La China Suárez estuvo hoy en La Peña de Morfi y en su charla con Jey Mammón, la actriz fue consultada por uno de los temas más candentes que quedaron luego del Wanda Gate, donde la amistad con varias de sus amigas, entre ellas Paula Chaves, Mery del Cerro y claro está, Zaira Nara, se vio afectada de manera directa.

Jey Mammón fue al hueso y le consultó si había perdido amigos por su forma de ser y la manera como se mueve en la vida, más exactamente por las últimas polémicas que han tocado su vida. "No sé si he perdido, yo creo que he ganado en calidad, que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos, que solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar", remarcó la China Suárez.

Cuando el presentador acotó que, en los momentos más críticos de la vida es donde la amistad aflora más, la actriz añadió: "Creo que es al revés como todo el mundo dice. Me parece que es más difícil estar en los momentos buenos que en los malos momentos. Yo en los malos momentos he tenido mucha gente alrededor mío... Muchísima", replicó María Eugenia Suárez.

Sobre la amistad en general y sus amigos más cercanos, la China Suárez dijo: “Para mis amigos soy un caso perdido. Me dicen lo que piensan, pero saben que si tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer aunque después me quiera matar”.

“No es tan fácil que la gente se alegre de los demás y ahí es donde estoy atenta”, remarcó la novia de Rusherking en su entrevista con Jey Mammón. La famosa actriz internacional se mostró muy ácida y tiró varios centros sobre el tema de la amistad que podría ir directos para sus examigas, Paula Chaves y Mery del Cerro, ambas se alejaron de ella cuando explotó la infidelidad con Mauro Icardi a Wanda Nara.

La China Suárez contó cómo se lleva con las redes sociales

La actriz contó que Twitter dejó de usarlo, y cuando lo hace, es para responder a los temas explosivos que surgen. Para la China Suárez, esta red social va más del lado de la inmediatez, por lo que prefiere estar más atenta a Instagram. "No uso mucho Twitter. Tengo épocas. Vuelvo, una semana, explota todo y me voy".

El último tuit de la actriz fue el pasado 20 de junio cuando explotó su relación con Rusherking, su actual novio. Para ese momento la China Suárez escribió: "Posta que la felicidad son momentos, y está bueno poder reconocerlos. No puedo estar más feliz".

Para la China Suárez, Twitter tiene esa implicancia de tener querer y tener que responder a lo que le escriben de manera rápida y de esa forma, tener que dar muchas veces explicaciones, cosa que no está dispuesta a tener que hacer.