La China Suárez cumplió 30: todos los secretos de los looks que eligió para celebrarlo

La China Suárez cumplió 30 años y los recibió rodeada de amigos, familiares y su novio español, Armando Mena Navareño, quien viajó a la Argentina especialmente para la ocasión. En una íntima cena, la actriz sopló las velitas en la casa de uno de sus mejores amigos, en donde fue agasajada con platos vegetarianos y cosas dulces. Llegado el fin de semana, la ex Teen Ángel festejó a lo grande en Trade Sky Bar, el exclusivo rooftop que se encuentra entre los 25 mejores del mundo.

La China Suárez cumplió 30: todos los secretos de los looks elegidos para celebrarlo

El 9 de marzo, la China compartió fotos en redes sociales de su íntimo festejo, donde lució un adelanto de lo que será su nueva colección "China by Antolín Invierno 2022". La actriz eligió una de las prendas que son tendencia: un corset de color blanco con aplicaciones de strass y lo combinó con un jean ancho on cut out en la cintura. Como la noche estuvo algo fresca, acompañó su outfit con una casaca de gasa con plumas en los puños y ribetes de strass.

En su fiesta de cumpleaños, la protagonista de Terapia Alternativa lució tres looks super cancheros. Para recibir a sus invitados, optó por un look jugado, con corbata negra, camisa blanca, blazer negro y botas bucaneras en cuero negro.

Mientras el festejo seguía con todos los detalles necesarios para que sea una noche única, la China Suárez sorprendió a sus amigos con un vestido haute couture realizado en rasso doble de seda, obra de Jorge Rey.

"Es un diseño pensado para una mujer con actitud y muy segura. Tiene un body en el cuello bordado a mano y manga milton, sobre esta lleva un vestido con corset y falda corta, el cual está bordado en estrases de circonia en forma de líneas. Tiene espalda baja con tiras cruzadas entretejidas, en la falta tiene aplicaciones de diversos tipos de plumas que son la tendencia de esta temporada" aseguró Jorge Rey en diálogo con CARAS.

Para el cierre de la noche, la China optó por un conjunto que es tendencia: eligió un look Shocking Pink (blazer con plumas en las mangas y pantalón en color rosa fuerte) que combinó con una remera blanca con su foto estampada.

