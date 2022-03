Esta semana, la China Suárez cumplió 30 años y lo recibió rodeada de amigos y familia, además de su novio español Armando Mena Naraveño que viajó especialmente desde España para estar en el aniversario de natalicio de su enamorada. Con un jugado look, la actriz festejó a lo grande en Trade Sky Bar, el exclusivo rooftop que se encuentra entre los 25 mejores del mundo.

La China Suárez cumplió 30: las fotos de la divertida fiesta

La fiesta de cumpleaños de la China Suárez comenzó en la noche del sábado. Para la ocasión, la actriz optó por un look elogiado por sus seguidores como un estilo a lo Britney Spears en su video “Me Against The Music”. Pero en el transcurso de la noche, la ex Teen Ángel tuvo dos cambios: un vestido color negro con plumas y detalles de brillos, y para el final optó por prendas más cómodas, por lo que eligió una remera y un pantalón.

Entre los invitados, estuvieron Candela Vetrano, Peter Lanzani y Willy García Navarro, el representante de la China. El festejo contó con todos los detalles necesarios para que sea una noche única: desde abanicos como centro de mesa, máscaras de la China para sus amigas, brillos y strass, gorras (con las frases "Sangre japonesa" y "Made in China", y una increíble torta con detalles animal print.

Para el final, la ex de Benjamín Vicuña se puso un traje de carnaval con brillos y plumas.

