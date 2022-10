La China Suárez le cumplió el sueño a su mamá y lo compartió en un video 

Pocos días después de homenajear a su mamá en el día de su cumpleaños, la China Suárez sorprendió a sus fanáticos al compartir un tierno video en el Día de la Madre. La actriz utilizó sus redes sociales para compartir una publicación en el que asegura haberle cumplido el sueño de su vida a Marcela Rivero.

En más de una oportunidad, la ex Teen Angel aseguró que Marcela es su mayor inspiración y desde siempre es una fiel compañera ayudándola en todo lo que respecta a sus hijos.

“Mi mamá cumplió 60 y con mi hermano decidimos cumplirle su sueño. Perdón lo movido de los videos (era mucha emoción). Mención aparte para César, no se puede creer lo que la rompe en vivo! Hiciste feliz a mi mamá y a todas sus amigas” escribió la ex de Benjamín Vicuña en su publicación de Instagram.

La China y su hermano le cumplieron el sueño a Marcela Rivero. Fue durante el festejo de su cumpleaños nº 60, y en el fin de semana donde se celebra el Día de la Madre. La actriz compartió una publicación en la cual se puede ver como su madre se sorprende al ver a Cesar “Banana” Pueyrredón cantando en exclusiva para la homenajeada.

¡Mirá el video!

Nuevos detalles del affaire de Mauro Icardi con la China Suárez: "No le anduvo el..."

El escándalo de dimensiones colosales entre Wanda Nara y Mauro Icardi mantiene en vilo a millones de seguidores de la pareja, que, expectantes de lo que pueda ocurrir, siguen día a día todos los por menores.

Tras el vivo que Mauro Icardi hizo en su cuenta de Instagram, nuevos detalles de su affaire con la China Suárez salieron a la luz. Algunos más polémicos que otros, pero siempre picantes. "Hubo un perdón, no sé si fue sincero", dijo el futbolista del Galatasaray de Turquía.

En el programa de Karina Mazzocco, los periodistas y panelistas de A la Tarde, Augusto Tartúfoli y Lucas Bertero fueron al hueso con sus comentarios sobre esa, tan famosa cita, que hubo entre la China Suárez y Mauro Icardi.

Tartúfoli no le puso filtro a su opinión y tras definir a Icardi como un pollerudo por seguir intentando recomponer su relación con Wanda Nara: "Pero si no pudo ni con la China. En el vivo dijo: «Lo que pasó y lo que no pasó". No maestro (Icardi)... No te anduvo el muñeco. No le anduvo el muñeco con la China Suárez».

Nuevos detalles del affaire de Mauro Icardi con la China Suárez: "No le anduvo el..."



Contrario a lo que dijo el periodista, su colega Lucas Bertero se fue al otro extremo de la versión: "Yo disiento con vos, para mí fue todo una puesta en escena, ahí pasó de todo, con de todo pasó".

