La China Suárez rompió el silencio sobre el distanciamiento de sus amigas del medio: "No me gustan los planteos"

No es secreto para nadie que en los últimos años, por diferentes motivos, la China Suárez se distanció de muchas de sus amigas íntimas pertenecientes al medio. La última en alejarse fue Paula Chaves tras el escándalo del Wandagate.

En diálogo con la revista ¡Hola!, la China Suárez rompió el silencio sobre cómo se sintió cuando perdió la amistad que tenía con artistas de nuestro país: "En su momento, sentí un dolor muy grande, no voy a mentir. Después entendí que, con los años, el círculo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso".

La China Suárez y Paula Chaves.

"Yo entendí que el que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere. Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera. Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos", agregó la actriz.

Con respecto a los motivos que la habrían llevado a distanciarse de sus amigas, la China expresó: "A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad. Yo jamás le pediría explicaciones a un amigo de lo que hace o deja de hacer".

Gimena Accardi y la China Suárez.

La China Suárez se animó a un cambio de look en España

A través de su cuenta personal de Instagram, la China Suárez compartió dos postales en las que se puede apreciar su nueva imagen. La artista decidió volver a lucir con flequillo. Se trata de un flequillo largo, por debajo de las cejas y puede lucirlo sobre la frente o a los costados, con raya al medio.

"Ayer me agarró la locura a la una y pico y me corté el flequillo", expresó la China que compartió con sus seguidores de TikTok el paso a paso de cómo se cortó el pelo sola. "Me corto el flequillo con ustedes", escribió la actriz en el video que publicó.