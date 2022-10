El ida y vuelta hot entre la China Suárez y Rusherking: "Morocho, ¿estás solo?"

La China Suárez y Rusherking están a full con su romance y cada vez que pueden tienen pícaros intercambios en las redes sociales dando cuenta de lo enganchados que están.

En las últimas horas, la actriz y el trapero protagonizaron un ida y vuelta hot mientras ella lo pasaba a buscar con su auto.

"Morocho, ¿estás solo? ¿Cómo te llamás? Te llevo... Hasta el fin del mundo...", lo piropeó la actriz mientras lo filmaba desde su vehículo. "Me crucé a este morocho y me enamoré", agregó.

"¿Qué onda loquita, me subís?", le dijo el trapero quien le aseguró estar a "pata" y que necesitaba que lo lleven.

El joven compartió el video en sus historias de Instagram, y acotó: "Ah bueno, es mi día de suerte che", expresó Rusherking

La China Suárez habló de la diferencia de edad con Rusherking: "Tenía mis prejuicios"

La China Suárez respondió sin filtro a una de las preguntas que muchas personas tal vez se han hecho, pero que en la sociedad actual, ya está de más hacerla; no obstante, la actriz contestó al interrogante sobre la diferencia de edad que existe entre ella y su novio Rusherking.

"Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido", comentó la China Suárez en declaraciones a la revista "Hola Argentina".

La actriz manifestó estar enamorada y aseveró que lo que le pasa con Rusherking es muy fuerte e inexplicable. "Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él".