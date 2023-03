La China Suárez le dedicó un tierno mensaje a Rusherking: "Gracias por el amor que me das"

No es secreto para nadie que la relación de la China Suárez y Rusherking crece a pasos agigantados y digan lo que digan, estpan cada vez más enamorados. Así lo demostró la actriz con una publicación que hizo en sus redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la China Suárez compartió una postal en la que su pareja la abraza por la espalda y expresó: "Nunca, nunca me voy a cansar de agradecerle a la vida haberte conocido".

Rusher y la China.

"No me di cuenta lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das a mí y a lo más importante que tengo que son mis hijitos. Te amo", agregó la intérprete de "Lo Que Dicen de Mí".

La publicación de la China Suárez.

La profunda reflexión de la China Suárez sobre el amor

La China Suárez comparte su vida cotidiana en redes, desde fotos con sus hijos, en una producción, evento o dando a conocer su verdad acerca de algún acontecimiento importante de un escándalo o injusticia.

El día posteo una frase reflexiva y profunda sobre el amor, un consejo de parte de alguien que ama y que le llevó a replantearse muchas cosas: "Hoy escuché una de las frases que describen perfectamente el amor. Una mujer que amo y conozco desde mis tres años, estuvo casada 56 años con un señor al que también quiero mucho y falleció hace unos meses", escribió en la historia.