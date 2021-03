La China Suárez mostró el look canchero que eligió para Amancio

La China Suárez compartió el particular look que eligió para Amancio, su hijo menor.

El bebé de 9 meses lució un cancherísimo enterito de jean que hizo suspirar a sus seguidores. No es la primera vez que la actriz de 29 años comparte imágenes del segundo hijo que tuvo con Benjamín Vicuña.

Días atrás, la diosa mantuvo un emotivo encuentro con Lali Espósito y Cande Vetrano, que no dudaron en retratarse con el pequeño Amancio.

Fue la participante de MasterChef Celebrity quien compartió una postal del esperado reencuentro. En la fotografía se lo puede ver al pequeño disfrutando de la compañía de las artistas: "Amores @lalioficial @sangrejaponesa".

Cabe recordar que Mariana y Eugenia son vecinas, por lo que no tardaron en volver a verse luego de que la cantante volviera al país. Junto a Vetrano tienen una gran amistad y cada reunión es única, sobre todo porque siempre está presente alguno de los hijos de la actriz.

La técnica de la China Suárez para dormir a Amancio Vicuña

Días antes, China Suárez compartió un video en el que se la puede ver con Amancio Vicuña. La figura mostró qué hace cuando su niño de nueve meses tarda en dormirse.

"Así en loop. Amancio dormite, gracias. Buenas noches", expresó la reconocida actriz en las historias de su cuenta oficial de Instagram junto a una grabación en la que se la puede ver meciendo a su bebé en brazos.