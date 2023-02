La China Suárez viajó a Santiago Del Estero junto a su novio, Rusherking, para conocer la ciudad de origen del cantante y también para conocer a la familia. La actriz tuvo un recibimiento muy cálido por parte de su suegra que le preparó comida típica de la provincia.

Eugenia documentó su estadía en la ciudad de su novio en sus redes sociales, subió un video en su cuenta de Instagram en donde se la ve probando una de las comidas que le preparó la mamá de Rusherking. "¿Probando?", se le escucha a Thomas de fondo.

La China Suárez probó platos típicos de Santiago Del Estero preparados por su suegra

"¿Qué pasa changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor mi suegra...", respondió la actriz mientras repetía la palabra "morroncito" para que le salga el peculiar acento de Santiago del Estero.

Luego subió una historia de su novio y escribió muy enamorada: "Este Changuito se ríe e ilumina todo".

Después de probar el plato típico, La China dijo: "¡Chango! ¡Me encantó! Y esta es la empanadilla, me dijo tu mamá de batata... ¡Cómo me conocen, estos son los regalos que me gustan a mí!". Luego subió una historia de su novio y escribió muy enamorada: "Este Changuito se ríe e ilumina todo".

Lo cierto es que la pareja está pasando su mejor momento, viajaron a México juntos en donde se especulaba que se habían comprometido por una caja que se creía que era de un anillo de la joyería Tiffanys. Días después, La China se encargó de desmentir que estaban comprometidos.

EF.