La China Suárez hizo una producción pero Magnolia Vicuña se robó el protagonismo

La China Suárez nos tiene acostumbrado a su día a día. Pero esta vez, Magnolia, se llevó toda la atención de sus millones de seguidores.

Asímismo sucedió en las últimas horas, luego de que la China Suárez nos dejara ver la producción que debía presentar sobre un perfume. Súper lookeada para la ocasión, la actriz mostró el detrás de escena y morimos de amor.

"Backstage chicxs. No logré moverla de mi foto. No les digo que no puedo bebetear tranquila. Además me vio vestida con mi traje @chinabyantolin de brillos y casi se infarta, pues no salgo hace siglos. 'Mamá, no te vas, ¿no?'", contó la pareja de Benjamín Vicuña.

¡De no creer! Mirá cómo le dice Magnolia Vicuña a la China Suárez

Magnolia Vicuña sorprendió a todos unas vez más luego de la China Suárez hiciera público el apodo le puso. Así es, la hija menor de la actriz suplanta, a veces, "mamá" por "china".

Increíblemente, la pequeña de 3 años dio que hablar después de este cambio en el último tiempo. Mientras la celebridad argentina hacía unas stories para su cuenta oficial de Instagram, se escuchó a la mimada de la casa llamándola así.

La hija de Benjamín Vicuña es la "terremoto" de la familia y con sus travesuras supo ganarse al público fanático de sus padres. Según confesó la modelo en diversas oportunidades, la niña de 3 años llegó para revolucionar la vida de la pareja.

JCCL