La China Suárez reveló quién la impulso a retomar su carrera como cantante: "Me destrabó"

La China Suárez presentó ayer el primer corte musical del disco que está produciendo y de esa forma se lanzó como solista, carrera que no practicaba desde que terminó "Casi Ángeles". Muchos de los fanáticos le agradecieron haber vuelvo al mundo de la música.

En diálogo con "Antes que Nadie" la artista se sinceró sobre los motivos por los cuales dudó mucho de volver a cantar: "Tenía una traba porque me daba mucho miedo. No es lo mismo cantar sola que estar dentro de un formato, con una estructura. Yo jamás estudié canto ni música, y siempre le tuve mucho respeto a las personas que se dedican a esto​".

La portada de la nueva canción de la China Suárez.

El miedo de la China Suárez era lanzarse como solista sin el apoyo que tenía por parte de Cris Morena cuando cantaba en sus proyectos. Sin embargo el empujoncito final vino de parte de su hija mayor, Rufina: "Un día me dijo 'Mamá, estás todo el día cantando en casa, ¿por qué no te dedicás a eso?'. Es me destrabó. Y después me crucé con personas que me impulsaron como Santi Celli".

Rufina Cabré fue quien impulsó a su mamá a dar el primer paso y tomar la decisión de volver a cantar, pero esta vez como solista. La actriz compuso sus canciones desde experiencias personales, así como lo hizo con "Lo que Dicen de Mi" que habla sobre el manejo de su vida privada en los medios.

La China Suárez y Rufina Cabré.

La China Suárez le dedicó unas palabras a Rusherking en el estreno de su canción

La China Suárez estrenó su canción "Lo que dicen de mi" y luego de compartir el videoclip con todos sus invitados, la artista se expresó para agradecer a todos los que fueron parte del proceso de creación de este nuevo material.

Sin que nadie se lo esperara, la China Suárez le dedicó unas emotivas palabras a Rusherking: "A Tomi, Rusher, que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mi".