La China Suárez conmovió al público al subir una foto de ella con su amiga Sofía Sarkany, como homenaje a su memoria en el primer aniversario de su fallecimiento. La imagen en blanco y negro muestra a la actriz y a la recordada diseñadora, arriba de un columpio gigante, en medio de un momento divertido.

El fallecimiento de Sofía Sarkany se dio en Estados Unidos el pasado 29 de marzo, producto de un cáncer de útero que aquejaba a la hija del diseñador de calzado, Ricky Sarkany. Su deceso, no sorpresivo debido a su estado de salud, llegó cuando Sofía tenía 31 años de edad.

La China Suárez rindió un sentido homenaje a Sofía Sarkany, a un año de su muerte.

Sofía Sarkany pudo cumplir el sueño de ser madre. Por medio de la subrogación de vientre, la amiga de la China Suárez alcanzó a tener en sus delicados brazos a su hijo Félix. Su bebé nació una semana antes de que Sofía perdiera su vida. Félix ahora vive con su padre, Tomás Allende y cuenta con todo el apoyo de su suegro y la familia Sarkany.

Hoy, a un año del fallecimiento, la China Suárez la recordó alegre, feliz y sonriente, como solían ser los momentos en los que se juntaban para disfrutar de sus cálidos momentos en los que disfrutaban de su amistad. Sobre la publicación, la actriz bloqueó la posibilidad que le comenten su posteo.

Ricky Sarkany difundió un emotivo video sobre la vida de Sofía

Ricky Sarkany, papá de Sofía Sarkany y abuelo de Félix, compartió un video de más de 8 minutos, en el que le rinde homenaje a la memoria de su hija. Con una producción tipo documental, el diseñador recordó los mejores momentos de su hija a lo largo de su vida.

“Para siempre, Sofía. Un año desde el día en que te seguimos amando desde el recuerdo de cada momento vivido, de cada enseñanza que nos diste y especialmente de cada sonrisa que permanece en lo más profundo del alma. Te llevamos siempre en nuestros corazones, agradeciendo eternamente a la vida el privilegio de haber compartido esta vida junto a vos”, escribió Ricky en su cuenta de Instagram sobre su hija.

“Sofía fue un poco la que impuso acá las plataformas tan gigantes. Al principio la gente no se animaba mucho y me acuerdo que ella había hecho unas “tremendas” (sandalias) y encima pintadas y con tachas.Todo lo que me gustaba a mí. Pero creo que fue muy inteligente, porque pudo fusionar perfectamente el arte con la moda que es lo que ella quería”. Estas son las palabras de la China Suárez en el video homenaje que hizo Ricky Sarkany para su hija.

"A mí me mataba su bondad, cómo trataba a la gente, cómo la respetaban. Siempre estaba sonriendo. Tenía una energía increíble. Todos morían por trabajar con ella porque era relajada, todo le venía bien. Con sus patitas mini. Ratón, como le decía yo, que tenía huesitos de ratón", añadió la China Suárez como recuerdo de su amiga.