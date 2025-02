Después de que uno de los abogados de Mauro Icardi asegurara que la presentación de Wanda Nara en la Justicia para evitar entregar a sus hijas al futbolista, a pesar de tener una orden judicial, es un “mamarracho judicial”, los letrados de ambas partes continuaron con la guerra mediática. Segundos después de que Elba Marcovecchio sostuviera que no hubo fallos a favor de la conductora, Nicolás Payarola, abogado de Wanda, y Lara Piro, abogada de Mauro, terminaron por cruzarse fuertemente en LAM.

Si bien Wanda cuenta con una orden por parte de la Justicia para entregar a sus hijas, Francesca e Isabella, a su expareja, no lo hizo y asegura que son las menores quienes no quieren retornar al hogar de Mauro y la China Suárez.

El tenso cruce entre los abogados de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Con un profesional que no tiene palabra no tengo nada que hablar"

Después de que Wanda Nara y Mauro Icardi continuen luchando por la tenencia de sus hijas, los abogados de las partes se trenzaron en LAM mientras hablaban con Ángel de Brito. Nicolás Payarola y Lara Piro protagonizaron un tenso cruce por las decisiones judiciales de sus clientes.

“El Dr. Payarola me podrá ayudar a explicarle a la gente común lo que es una medida cautelar”, inició la abogada y esposa de Rodolfo Barili. “Payarola, ¿usted sabe lo que dice el artículo 198 del Código Procesal?”, lanzó la letrada. “Si, pero no entiendo qué tiene que ver eso en los efectos…”, inició el letrado de Wanda Nara, pero la defensora de Mauro Icardi no lo dejó terminar.

La doctora Piro señaló que el juez dictó la restitución de las niñas mediante una medida cautelar, ubicada en un artículo del Código Procesal, que Payarola “no sabe contestar”. “¿Vos querías explicarle a Doña Rosa y me preguntas qué dice el artículo? Doña Rosa no lee los artículos, acá hay una sola realidad”, sentenció Payarola. “Usted le está mintiendo a la gente y desinformando”, lanzó la abogada y llamó la atención de Ángel.

Mientras ambos querían hablar al mismo tiempo, Lara le preguntó “¿me vas a dejar hablar o no?” y enseguida Nicolás contestó en tono sobrador, “sí, no te pongas nerviosa”. “La apelación no está otorgada. Si mañana se la otorgan, el artículo 198, que lo invito a leer, dice que las medidas precautorias, solamente tendrán un efecto diferido. Es decir que las niñas deben ser restituidas a su padre, la señora Nara está en desobediencia”, agregó y explicó que “otra cosa es la multa, que puede ser apelada y hasta que no esté firme no se podrá ejecutar ni embargar”.

“Usted me escribió y me dio su palabra de que el 15 de enero se restituía a las nenas y no lo pudo cumplir, entonces, con un profesional que no tiene palabra yo no tengo nada más que hablar”, lanzó la esposa de Barili. “Sí, Mauro Icardi hubiera secuestrado niñas, sin ninguna causal, Marcovecchio, yo y Guerrero, hubiésemos procedido a renunciar a su defensa”, finalizó.

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara va en aumento y se involucran cada vez más figuras, en este caso, se trenzaron en vivo sus abogados y la parte del futbolista aseguró que Wanda secuestró a sus hijas.

MVB