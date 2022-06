La China Suárez y Pampita tuvieron una charla privada sobre la relación de sus hijos

La China Suárez se separó de Benjamín Vicuña hace ya casi un año, sin embargo el vínculo que une a los hijos de Pampita, con los suyos, sigue siendo muy fuerte. Es por eso que la modelo se comunicó con la actriz para poder acordar una reunión familiar de los niños.

Beltrán Vicuña cumplió 10 años y ese fue el motivo del llamado de la conductora. Según lo que contó Luli Fernández en "Socios del Espectáculo": "Pampita contacta a la China Suárez por teléfono. Le dice que quería que sea parte de la celebración de Beltrán. Le pidió que, por favor, estuvieran Magnolia y Amancio. Que quería que Beltrán esté con sus hermanos y que ninguna diferencia condicione esa situación".

Los hijos de Pampita y la China Suárez.

Por su parte, la China Suárez: "Le agradece la invitación, y le responde que no podía ir, porque tenía un asado". Pero eso no es todo, ya que según el relato de la panelista: "A las horas, la China le escribió a Pampita, y le dice 'me gustaría pasar a dejarle un regalo a Beltrán'. En el momento del encuentro, la china hace la foto y le entrega su regalo".

La publicación de la China Suárez para Beltrán Vicuña

La China Suárez le dedicó un tierno posteo a Beltrán Vicuña por su cumpleaños número 10. La actriz se tomó una foto junto a Magnolia y su hermanito cuando fue a entregarle el regalo de cumpleaños y le escribió unas palabras.

La actriz expresó: "Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría adonde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru".