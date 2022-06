María Becerra avaló una burla del video de Rusherking y la China Suárez saliendo del hotel

María Becerra evidenció públicamente que está de acuerdo con una burla que le hicieron en las redes sociales a su ex, Rusherking y su actual novia, la China Suárez. Y su reacción no fue pasada por alto por el ojo crítico de los seguidores que notaron su gesto a favor de la humorada.

Un humorista hizo una parodia de las veces que la pareja fue vista en público y María Becerra le dio "me gusta" desde su cuenta oficial de Instagram. De esta forma, la cantante dejó en evidencia que se divierte con este tipo de burlas divertidas hacia su expareja y su actual novia.

La reacción de María Becerra.

La China Suárez y Rusherking fueron descubiertos a la salida de un hotel en Recoleta y en la grabación de "LAM" se ve cómo el cantante su sube primero al taxi para irse, dejando a su pareja parada al lado del vehículo y subiendo detrás de él, situación que fue criticada por muchos.

Sin embargo esa no fue la única vez que Rusherking dio la nota, sino que también lo hizo en una de las primeras entrevistas que el artista dio sobre este tema. El vocalista no quiso asumir la relación pero declaró: "Me fui mundial", en referencia a su acercamiento a la China Suárez, frase que hoy lo identifica.

La reacción de Rusherking a la parodia

El humorista que compartió la parodia en sus redes, acompañó el video con una fráse clave: "Me fui mundial. ¿A quién te hace recordar?". Sin dudas hace referencia a las palabras que utilizó Rusherking cuando rompió el silencio sobre su acercamiento a la China Suárez.

El cantante se hizo eco de la publicación y la comentó: "JAJAJAJAJAJAJA TE AMO". De esa forma el artista dejó en claro que se divirtió al ver cómo los parodiaban a él y a su novia. Aunque hasta el momento, la actriz no se hizo presente en la publicación del video.