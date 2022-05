La China Suárez y Rusherking: salen a la luz nuevas imágenes de la pareja

Días atrás, Karina Iavícoli revelaba detalles de los encuentros "furtivos" entre la China Suárez y Rusherking. En medio de esas revelaciones, la dupla fue vista muy mimosa en la "after party" de los Martín Fierro 2022.

La actriz y el cantante asistieron a un reconocido boliche de Puerto Madero junto a otras celebridades tras la premiación y luego aparecieron videos que confirman la relación en donde se la puede ver a Suárez y al trapero muy juntos y a los besos.



"La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF", escribió Pampito a través de Twitter luego de compartir el video en sus otras redes sociales.

En medio de todo este revuelo, ahora Juariu, la experta en redes sociales, compartió una imagen en donde aparecen Suárez y el ex de María Becerra en un nuevo encuentro. Se trató de otra velada en donde ambos compartieron una cena.



"Ahí un planito más de cerca", escribió la panelista de Bendita TV en la captura de la imagen en cuestión.

Cuál fue la reacción de Rusherking cuando le preguntaron por la China Suárez

En LAM lograron hablar con el músico, quien eludió cualquier respuesta en relación a su vínculo con la actriz de 29 años.

"Prefiero no hablar de estas cosas, soy un caballero, pero me fui mundial", dijo el trapero cuando le consultaron por la fiesta en la que apareció a los besos con la ex de Benjamín Vicuña.