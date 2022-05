Pampita y la China Suárez coincidieron en la noche porteña

En medio de la gran exposición mediática que está teniendo, la China Suárez coincidió con Pampita en un evento y fue la comidilla de todos.

La modelo y la actriz, ambas ex de Benjamín Vicuña, estuvieron invitadas a un evento de reinauguración del famoso boliche porteño, Tequila, y causaron sensación.

Pampita asistió al evento en compañía de su esposo Roberto García Moritán, su hermano Guillermo Ardohain y su respectiva novia, y se reunió con su grupo de amigas, entre las que estuvo Puli Demaría. Por su parte, la China estuvo acompañada por uno de sus amigos, Juan Manuel Cativa.



El contraste entre ambas fue evidente, no solo de las personas con las que se codearon, sino en sus looks. Mientras Pampita eligió un vestido negro corto y con brillos con un tapado de colores, Suárez optó por un looK super casual de pantalón y chaqueta azules que hicieron recordar al uniforme de las "paquitas" de Xuxa.



Cómo es la relación de Pampita y la China Suárez

Tiempo atrás y en medio del escándalo por el Wandagate, la China Suárez brindó una entrevistas con Alejandro Fantino en donde habló de todo, incluso sobre el vínculo con Pampita.

"Me llevo muy bien con Pampita. Tengo la mejor. Cuando hay chicos de por medio, pasa el tiempo y hay una vida real que la gente no la conoce", dijo la actriz sobre la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio los hijos que tuvi junto a Vicuña y que se emparentan con Magnolia y Amancio, los pequeños que tuvo Suárez con el galán chileno.