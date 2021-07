La condición que Sabrina Rojas le puso a Luciano Castro antes de que presente una nueva pareja

Después de confirmar su separación, Sabrina Rojas y Luciano Castro trabajan en tener un buen vínculo a pesar de ya no estar juntos. La expareja está abocada a sus hijos Esperanza, de 8 años, y Fausto, de 6, y cuenta de eso fueron las últimas declaraciones de la modelo.

En su rol como panelista en el ciclo “A la tarde”, habló de la condición que le puso a su ex para si en un futuro decidiera presentar a una nueva pareja a los chicos.



“¿Se pacta con la ex pareja qué cantidad de tiempo hay que esperar para presentar un nuevo novio a los hijos?”, le preguntó Karina Mazzocco a Sabrina. “Todo esto es muy nuevo para mí. Yo te diría un año porque estoy recién separada, pero no voy a escupir para arriba y que el archivo después me venga a matar”, comenzó.

“No creo que sea una regla, pero capaz cada uno tiene que hacer su vida”, agregó Rojas.

“¿Cuánto tiempo mínimo le pedirías a Luciano para que espere para presentar una novia a los chicos?”, insistió Mazzocco en sus consultas. “No sé si hay un tiempo estipulado, pero sí fijate que te vaya a durar, porque esto de cambiar figuritas para los chicos me parece que no va”, aclaró la modelo.

Sabrina Rojas reveló el motivo de su separación con Luciano Castro: "Ya no nos aguantábamos"

La actriz reveló los verdaderos motivos de su ruptura, tras diez años de amor. "Ejercitando la soltería porque uno nunca sabe si se arregla o no. Lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos, esta es la que más estoy disfrutando. Ya no nos aguantábamos más”, dijo a Ángel de Brito.

Luego, Sabrina Rojas reveló cuánto afectó la pandemia a la relación. "Estuvimos casi doce años y una pandemia de año y medio que a nosotros nos agarró trabajando juntos. No le voy a echar la culpa a pandemia pero parte de eso, de que no podamos salir un poco a hacer nuestras vidas, fue mucho tiempo juntos", aclaró.