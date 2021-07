Sabrina Rojas habló de los rumores de romance de Luciano Castro con otra mujer

Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaron su separación hace algunas semanas y demostraron que, a pesar de la ruptura, mantienen la unión familiar.

La actriz compartió varias imágenes con el morocho en el que expuso las reuniones familiares en las que participan. Desde el inicio, la rubia aclaró que el vínculo entre ellos se mantendrá en buenas formas por el bienestar de sus hijos, Fausto y Esperanza.

"Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia. La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!”, dijo Sabrina Rojas en el momento de la ruptura.

Tiempo después de esta decisión, Luciano Castro fue el protagonista de un fuerte rumor que lo vinculaba a una desconocida mujer. Tal como informó Ángel de Brito en LAM "El que esta acompañado después de separarse de su mujer. Pero ya está rehaciendo su vida. Luciano Castro", dijo el conductor.

Sabrina Rojas habló del supuesto romance de Luciano Castro.

"Fue visto el fin de semana en un barrio cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo. No es conocida", continuó.

Sobre este supuesto affaire, Sabrina Rojas rompió el silencio y se mostró relajada con la versión. "Somos libres así que cada uno puede hacer su vida como prefiera, como tenga ganas”, disparó en Implacables.

Sabrina Rojas compartió imágenes de Luciano Castro en su casa.

Sabrina Rojas, sobre su soltería: "Es el momento ideal"

Sabrina Rojas habló también de su actual estado, sin compromisos, y aseguró que vive un gran momento.

“A los 41 años, quedar soltera es como un mundo que está bueno. Ya con una vida recorrida, divina como estoy, es el momento ideal para quedar soltera", reflexionó en el programa de Susana Roccasalvo.

" Yo la paso muy bien desde el primer día, es la ideal. Después el tiempo dirá… . A lo mejor volvemos en un mes, en diez años o en cinco", agregó.