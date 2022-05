La confesión de Karina, La Princesita, en las redes: "Tuve una muy mala noche"

Es de público conocimiento que Karina, "La Princesita", está pasando por un momento de transición en su vida. El año pasado abrió su corazón al contar que no estaba bien por los juicios que iba perdiendo con los músicos y después de salir del "Bailando" se separó de su pareja. Sin embargo todo parece estar encaminándose, aunque a veces la artista revela que tiene días malos.

Para sorpresa de sus seguidores, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Karina se animó a hacer una confesión: "Ojos hinchados porque no pude dormir bien. Tuve una muy mala noche. Pero me desperté con muy buenas noticias y pensé que las quería compartir".

Karina, "La Princesita".

Como si eso fuera poco, Karina agregó una reflexión: "Al que da cosas buenas y de corazón, tengan la certeza de que le volverán cosas buenas. Pero al que sólo espera con todo su corazón, sólo sacar cosas buenas de los demás, le espera eso. Sólo seguir esperando, esperando, esperando...".

Al parecer la artista hizo referencia a que le están llegando buenas cosas porque está cosechando lo que sembró tiempo atrás. Mientras que los que pretenden aprovecharse de ella, siguen esperando que se les cumpla su anhelo de sacarle algo. Esto podría estar destinado a los juicios que aún están pendientes.

La confesión de Karina.

Karina está produciendo nueva música

Fiel a su estilo de darle siempre para adelante, Karina, "La Princesita", está produciendo sus próximos estrenos musicales, lo que la tiene muy entusiasmada. Por este motivo también se manifestó a través de las redes, animándose a dejar la humildad de lado por un segundo.

La cantante escribió: "Con permiso. Pero che, que talentosa que soy eh. Me admiro, y la humildad la dejé no sé donde, al menos por hoy. Pero las canciones que se vienen me encantan por demás. Estamos armando los videos y de a poco van a ir saliendo. Son como para gritar en el medio p...o ah".