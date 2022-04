La conmovedora confesión que le hizo Gerardo Rozin a su novia diez años atrás

A un mes de la muerte de Gerardo Rozin salió a la luz una antigua entrevista en la que el conductor habla sobre la muerte y la enfermedad.

Esta nota se dio en el marco del programa Mundo Rozín, en 2012, donde su última novia Eugenia Quibel le preguntó sobre sus principales miedos.

"¿Miedos? ¿A qué cosas le tenés miedo?”, preguntó Eugenia, locutora del programa y cuando aún no era su pareja. “A enfermarme”, le respondió Gerardo Rozín y siguió: “Yo tengo una salud delicada. Me asumo así. Ya estoy sordo de un oído hace diez años por una enfermedad autoinmune”.

“No me cuido demasiado. Tengo muchos números de los que no hay que tener. Y una pelea permanente con toda el área respiratoria, como tantos otros que se han dedicado a esto”, siguió.

Gerardo Rozin y Eugenia Quibel.

En ese momento, Gerardo Rozín reconoció que su salud era delicada, pero lejos de predecir el triste final que llegó este año. "Yo tengo como una lucha permanente. Nada grave, nada terminal, afortunadamente, por ahora. Pero yo tengo como una pelea constante con mi manera de respirar y con mi salud. Yo soy un tipo que toma remedios”, cerró.

El mensaje de Eugenia Quibel para Gerardo Rozin

En medio del homenaje de La peña de Morfi a Gerardo Rozin, Eugenia Quibel dedicó un mensaje especial para el conductor.

Visiblemente emocionada, la locutora compartió emotivas palabras para su amor. "Lo de hoy fue impresionante y hermoso pero injustamente prematuro. Lamento que semejante homenaje no lo hayas tenido en vida porque te lo mereces desde hace tiempo. No muchos conducen y producen al mismo tiempo y crean éxitos que con los años se vuelven clásicos. Pensé que no me iba a salir una palabra. Me faltó decir que te admiro (por suerte te lo dije muchas veces)", escribió en sus redes sociales.

Gerardo Rozin y Eugenia Quibel.

"El equipo sólido que armaste se cargó al hombro en pocos días una despedida que todavía me resulta incomprensible. Buscarte adelante de las cámaras y que ya no estés me desconcierta. Voy a tener que aprender a encontrarte en lugares nuevos. Hoy me quedo con tu frase de cabecera, "Por qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer difícil", tu humor, tu inteligencia, tus abrazos, tu cuidado, y tu actitud frente a la vida. Gracias mi amor", siguió.

Eugenia y Gerardo Rozin fueron compañeros de trabajo y compartieron momentos en Radio Pop, también en ciclo Gracias por venir, gracias por estar (Telefe). Sin embargo, fue en 2015 cuando nació el amor que perduró hasta sus últimos días y que permaneció fuera de las cámaras para preservar su intimidad.

El mensaje de la mujer de Gerardo Rozin durante el homenaje de La peña.