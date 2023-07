Romina Uhrig fue una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2022 y rápidamente, al quedar eliminada de la casa, obtuvo su lugar en los medios. Ahora, constantemente está dando entrevistas y hablando de su vida privada. De hecho, hace poco generó polémica cuando se sentó en LAM y las angelitas le hicieron una serie de punzantes preguntas con respecto a la causa por enriquecimiento ilícito que tiene Walter Festa, su esposo.

En contadas ocasiones contó Romina Uhrig que su mayor sueño era estar en los medios y que Gran Hermano era una oportunidad enorme. Incluso, esta no fue la primera vez que participó del casting, sino que anteriormente ya lo había hecho, pero se dio de baja por una particular razón. Y es que en ese momento no tenía hijos ni pareja, por lo que no había una razón obvia para que decida no entrar a la casa más famosa del país.

Romina Uhrig contra Yanina Latorre

"La verdad es que yo a los 18 años me había anotado y quedé, pero no quise firmar porque me daba vergüenza algo del contrato", comenzó a contar Romina Uhrig en Buena Tarde, el programa que conducen Lourdes Sánchez y Julieta Camaño. Luego, agregó: "Fue una pavada. El contrato decía que lo que vos contabas de tu vida en el casting podía ser mostrado después... me dio vergüenza. Era chica, piensen que yo la última vez fui, conté todo y no me dio vergüenza", explicó la exparticipante.

Romina Uhrig destrozó a LAM

Recientemente, Romina Uhrig fue de invitada a Buena Tarde y reveló todos los detalles de su paso por LAM, el exitoso programa que conduce Ángel De Brito en las noches de América TV. "Sentí que me estaban cargando y que era una tomada de pelo. Fui con la mejor onda. Encima me daban vuelta todo", dijo la exparticipante de Gran Hermano.

Sin embargo, a pesar de todo esto, aseguró que si la vuelven a llamar para ir, ella estará presente: "Volvería. Se lo dije a Ángel", admitió Romina Uhrig.

A pesar de las críticas que recibió durante mucho tiempo en LAM, Romina Uhrig decidió someterse al inquisitorio de las angelitas y afrontarlas. Así, respondió miles de preguntas con respecto al cargo que tenía como diputada y cuestiones con respecto a Walter Festa. Pero esto no le bastó a Marixa Balli, que reconoció que no le cree nada. "No me preocupa si me cree o no. No me importa", respondió ella.

