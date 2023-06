Romina Uhrig estuvo presente en LAM y hubo de todo. Desde cruces con Yanina Latorre por las causas de su pareja, Walter Festa, hasta enfrentamientos con Ángel de Brito, la exparticipante de Gran Hermano no se guardó nada y respondió todas las preguntas, entre ellas, el estado de la relación de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.

Es que desde que Julieta Poggio se separó de Lucca Bardelli, todos sus compañeros de Gran Hermano y los seguidores del reality se han puesto en campaña para que la bailarina y Marcos Ginocchio puedan tener su final feliz. Los rumores de un noviazgo no tardaron en surgir y muchos aseguran que la relación ya es un hecho.

Romina Uhrig en LAM.

Es por eso que Ángel de Brito no dudó en consultarle a Romina Uhrig por esto e indagar acerca de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio. En una de sus tantas preguntas, el conductor de LAM le preguntó: “¿Marcos y Juli están saliendo?”.

Romina Uhrig no le esquivó a la pregunta sobre relación entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Rápidamente, la pareja de Walter Festa contestó: “No, no, no”. Ángel de Brito redobló la apuesta y agregó: “¿Están teniendo sexo?”, generando la incomodidad de Romina Uhrig.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

“¡Ay, no! Se dicen un montón de cosas”, explicó Romina Uhrig, haciendo referencia a la oleada de rumores y deseos de los seguidores de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio para que su relación se convierta en una realidad. De todas maneras, la exdiputada decidió no ahondar en el tema para no comprometer a sus excompañeros de Gran Hermano.

Ángel de Brito no aceptó el silencio de Romina Uhrig y continuó preguntándole acerca de un posible noviazgo. “Se lo pregunté el otro día al Conejo y se le iluminó la cara, estaba casi por llorar”, le comentó. “¿A quién no le gustaría? Si tanto nos hicieron la película con Juli y Marcos. Son los dos re lindos”, soltó la hermanita, mostrándose un tanto ilusionada.

Es por eso que el conductor aprovechó el momento y le preguntó: “¿Te gustan como pareja?”. Romina Uhrig no tuvo problema en elogiar a Marcos Ginocchio y Julieta Poggio y aseguró: “¡Sí! Re. Ya la gente te lo vende así. Te gusta”.

H.O