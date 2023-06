Romina Uhrig estuvo presente días atrás en LAM y fue carne fresca para las angelitas que le preguntaron y atacaron con todo su armamento.

La exparticipante de Gran Hermano 2022, quien además es una de las nuevas confirmadas en el Bailando 2023, se descargó luego de su paso por el piso del programa con las angelitas, pero en particular con Yanina Latorre.

“Dijo que todos los políticos son mentirosos. Ella sabe que hay gente que le mintió, un hombre y no es político”, dijo Romina Uhrig respecto a la infidelidad de Diego Latorre años atrás.

Romina Uhrig contra Yanina Latorre

Luego, aclaró que ella no tiene ninguna propiedad a su nombre y que lo único que tenía era un lote. “Doy gracias a Dios estoy trabajando un montón, como siempre digo ‘quiero laburar, quiero darle un techo a mis hijas"', agregó la ex Gran Hermano.

Romina Uhrig contra Yanina Latorre

“La verdad que lo expliqué de mil amores, pero en un momento me puse medio mal”, expresó la exdiputada luego de que se sintiera atacada por las angelitas.

Ángel de Brito reveló que Romina Uhrig estaba invitada a ser angelita la próxima semana en el programa, pero mientras Yanina esté presente, la exparticipante de Gran Hermano prefiere no estar compartiendo panel con ella.

Yanina Latorre le responde a Romina Uhrig

La angelita luego de ver el tape de Romina Uhrig en su descargo con ella y como era de esperarse, Latorre respondió. “Cuando escuche que me mintió Diego, no me da para discutir”, dijo la angelita.

Luego, la angelita agregó: “No podemos comparar a Diego con un chorro, con un corrupto”. Yanina Latorre, además agregó: "Cuando ya escuché esto, ya se me fue el enojo porque me da hasta pena. Me parece un pobre ignorante sin ningún tipo de contenido”, sentenció la panelista en vivo.

Yanina Latorre le responde a Romina Uhrig

Yanina Latorre, además le dejó en claro todas las cosas que dijo dentro de la casa de Gran Hermano y le dejó en claro a Romina Uhrig la denuncia que hay contra su marido y como ella está involucrada por ser su esposa.

J.M