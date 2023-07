Romina Uhrig fue invitada especial en el programa “Buena Tarde” en C5N, donde habló de cómo fue su paso en LAM y su malestar por el ataque de las panelistas y de Ángel de Brito.

"Sentí que me estaban cargando y que era una tomada de pelo. Fui con la mejor onda. Encima me daban vuelta todo", comenzó diciendo la nueva participante de Bailando 2023. Luego, la exdiputada confesó que a pesar de que no la hicieron sentir cómoda, admitió que si la vuelven a llamar, estará presente: "Volvería. Se lo dije a Ángel".

Romina Uhrig estuvo en la boca del lobo cuando las panelistas la atacaron por la función que cumplía siendo diputada, y una de ellas fue Marixa Balli, quien dijo no creerle nada de lo que decía. "No me preocupa si me cree o no. No me importa", dijo la pareja de Walter Festa.

Romina Uhrig y su emoción por estar presente en el Bailando 2023

Otra de las confirmadas en la pista del Bailando 2023, fue la exdiputada Romina Uhrig, y dijo: "Me parecía que el Bailando era para las personas que bailen. Me dijeron que hay varios que no bailan y que voy a aprender. Me explicaron todo. Dije 'ya está, voy'. También hablaron con mi representante".

Romina Uhrig

Además, agregó: "Soy bastante patadura. Tengo temor a que me pase algo o a un papelón. Voy a arrancar con Laura Fidalgo hasta que empiece el Bailando". También dijo que el jurado del certamen, entre ellos Ángel de Brito, no le darán buenas devoluciones: "Creo que todo el jurado me va a matar".

Romina Uhrig

Para finalizar, Romina Uhrig destacó el apoyo que recibe y cómo le hacen el aguante en este nuevo desafío: "Voy a dar todo. Los fans están como 'vamos a sufrir de vuelta' pero están entusiasmados. Son de todas las provincias e incluso hay gente de España”.

J.M