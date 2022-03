Carmen Barbieri desafió a Jorge Rial, luego de la tremenda acusación por parte del periodista

Cuando Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro, trató de extorsionador a Pampito, luego de haber pedido expresamente que no se la buscara más. En ese momento Carmen Barbieri tomó la palabra y le reprochó su enojo con la prensa, responsabilizándolo por su salida de América Tv. Una vez que el periodista negó la versión, aseguró que fue él quien evitó que la actriz vaya presa por evasión de impuestos. En las últimas horas, la conductora de Mañanísimas le respondió desafiándolo en vivo.

La contundente respuesta de Carmen Barbieri a Jorge Rial, luego de la tremenda acusación por parte del periodista

"Carmen se olvida del día que evité que fuera presa. Ella dijo que la eché del Canal pero a ella la sacaron porque le iba mal. Tiene que acordarse de lo que hice por ella" aseguró Jorge Rial y agregó “Ella iba a ir presa por evasión de impuestos. Hablé con la gente de la AFIP y lo evité. Pero eso, insisto, no lo dicen”.

Esta mañana en el ciclo que conduce en Ciudad Magazine, Carmen Barbieri aprovechó para responderle a Rial y explicar lo sucedido con la AFIP. “Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije ‘el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?” comenzó diciendo la madre de Fede Bal.

"Nunca iba a ir prensa. Y con Jorge puedo enojarme y contestarle. Pero siempre digo que soy una agradecida porque después de mi separación (de Santiago Bal) me encontré con una deuda impresionante, y él me llamó, me ofreció una charla. Yo fui a su despacho y charlé. Él llamó a un amigo de la AFIP, que no me salvó la deuda, pero vimos cómo la podía pagar. El hijo de Santiago Bal era mi contador, yo ni tocaba la plata. Entonces, cuando Santiago se va de mi casa, me cae la AFIP con una deuda que yo ni tenía idea que existía. Era una deuda millonaria” aseguró Carmen sobre la acusación de Jorge.

"Él se portó muy bien conmigo. De esto hace 10 años. En diciembre terminé de pagar la deuda. Gracias a Rial y a su amigo pude hacer una moratoria” comentó Barbieri y cerró desafiante: “No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa. Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero”.

Jorge Rial disparó contra Adrián Pallares: "Yo estaría preocupado"

Jorge Rial fue intervenido muy temprano por, Karina Iavícoli, panelista de “Socios del Espectáculo” que hoy tuvo su debut en El Trece. En el magazine conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Karina fue directo a la pregunta del día y le consultó al experimentado conductor si era mentira que salía con al periodista Alejandra Quevedo.

“Es mentira que estoy saliendo con alguien. Estoy solo”, le respondió Jorge Rial a Karina en el type. Una vez terminó la entrevista, desde el estudio, Pallares, Lussich y todo su equipo de periodistas, siguieron hablando del tema del día, derivado de los tuits que Yanina Latorre subió el domingo, donde vinculó sentimentalmente a Rial con Quevedo.

Mientras el nuevo magazine estaba al aire en El Trece, Rial hacía lo propio, pero en Radio 10. Desde su programa “Argenzuela”, el periodista siguió en vivo el debut de “Socios del Espectáculo” y al aire apuntó contra Adrián Pallares. “Yo si soy Pallares, estaría un poco preocupado; que no salgan los chats con Luque, ¿No?".

Y siguió Jorge Rial: “Hablan teóricamente de mi nuevo amor que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo que lo tiene. No es nuevo. Pasa que es clandestino”. “¿Hay foto y video?”, preguntó una de las panelistas de “Argenzuela”, “Sí”, respondió Rial.

Jorge aseguró que hay chats y testigos, de cuando estacionaba a la vuelta del canal “¡Un quilombo! Pero bueno, está todo bien. Es así chicos, es así”.

“Ahora me escriben. Mientras están ahí me escriben (al aire de “Socios del Espectáculo”). Me escriben tratando de morigerar y ahora hay que bancar la parada”, agregó Rial al aire.

