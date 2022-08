Geraldine La Rosa dejó un enigmático pero contundente mensaje después de las declaraciones de Marcelo Gallardo.

Por primera vez, el DT de River habló de su vínculo con Alina Moine y confirmó que no tiene ninguna relación con la periodista.

“Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”, dijo "El Muñeco" en Socios del espectáculo.

Además de negar este romance, el ex deportista habló de su ex mujer y mamá de sus cuatro hijos, con quien también está involucrado en rumores de reconciliación. “Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna”, disparó Marcelo Gallardo.

Geraldine La Rosa, ex de Marcelo Gallardo.

Lo cierto es que, tras esta "aparición" pública, Geraldine La Rosa compartió un sugerente post sobre su ex marido.. En las últimas horas subió en sus historias una foto de Gallardo sobre la que escribió: “River se acercó a la punta. Fe, actitud, vamos”.

La curiosa foto de la ex de Marcelo Gallardo tras sus declaraciones sobre Alina Moine

No es la primera vez que Geraldine La Rosa comparte imágenes del ex futbolista. Semanas atrás, Geraldine subió un mensaje de cariño para él. “Porque un gran campeón necesita fuertes batallas para resurgir. Te amamos, tu familia”, expresó en el post.

Cómo nació la supuesta historia de amor entre Marcelo Gallardo y Alina Moine

Los rumores de romance de Alina Moine y Marcelo Gallardo son de larga data. Al parecer, la periodista y el DT se conocieron en una fiesta tras el triunfo de River en la Copa Libertadores.

En ese entonces, él estaba esperando su cuarto hijo con Geraldine y los rumores se hicieron cada vez más fuertes, a pesar de la negativa.

Días atrás, Alina habló otra vez sobre este amorío y disparó: "Sinceramente, somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce”.

Marcelo Gallardo y Alina Moine