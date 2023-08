Maxi López demostró ser un padre muy presente y una muy buena persona cuando vino de Inglaterra al país para apoyar a sus hijos y a Wanda Nara tras las preocupantes noticias sobre su salud. De todas formas, hay algunas rispideces en su relación y el futbolista lo demostró cuando habló sobre la razón por la que dejó de seguirla en las redes sociales recientemente.

Fue en una nota que le hizo Intrusos que Maxi López habló del tema, justo antes de volver a Inglaterra a estar con su hija. En el programa de Flor de la V le preguntaron sobre todos los temas, y uno de ellos fue su relación con Wanda Nara. En este sentido, le reconocieron que se comportó muy bien con la conductora, ya que rápidamente vino a Argentina a ponerse a disposición de la familia cuando se enteró.

Maxi López

Con respecto a esto, Maxi López señaló: "Mis hijos van adelante de todos mis planes, de todas mis cosas y de todos. Siempre que me han necesitado en el país que estuvieron, siempre me moví".

En Intrusos también le consultaron sobre su vínculo con Mauro Icardi, que hace algunos días se instaló un rumor que decía que hubo un acercamiento luego de lo sucedido con Wanda Nara. Sobre esto, Maxi López negó rotundamente la información: "No es verdad. Es la misma situación de siempre. Él tiene su relación con Wanda y yo tengo mi relación con mis hijos".

Maxi López dejó de seguir a Wanda Nara

Pero cuando le tocó hablar de la razón por la que dejó de seguir a Wanda Nara, Maxi López le restó importancia al tema.

La curiosa razón por la que Maxi López dejó de seguir a Wanda Nara

En la charla que Maxi López tuvo con Flor de la V y el panel de Intrusos, el futbolista habló de todo y reconoció que siempre mantiene contacto con Wanda Nara, ya que es la madre de sus hijos. "¿Hablaste con Wanda?", le consultó la conductora. "Sí, siempre mantenemos el contacto. Vine por los chicos y por toda la situación. Ahora ya está en Europa. No sé cuáles son los planes futuros ni nada", respondió.

Rápidamente, el notero del programa le lanzó una picante pregunta en relación: "La dejaste de seguir en Instagram, ¿qué pasó?". Entre risas, Maxi López respondió con ironía. "Hubo momentos en los cuales nos seguíamos, en otro momentos no, así que es la rutina normal. No es nada extraño", contestó restándole importancia.

Luego, Guido Záffora recordó un polémico like que dio Maxi López a un comentario que le habían dejado sobre Wanda Nara donde hablaba de forma despectiva. Sin embargo, él dijo: "No. Si hubiese sido despectivo, no hubiese venido en el momento que me lo pidió".

NL.