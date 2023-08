Maxi López regresó a la Argentina hace un par de semanas de manera urgente luego de que trascendiera la información de que Wanda Nara, la madre de sus tres hijos mayores, estaba pasando por un momento de salud muy complejo.

Entre hermetismo, misterio e incertidumbre, el exfutbolista aterrizó en el país para ponerse a disposición de Wanda Nara para cuidar a sus retoños. Mucho se había especulado sobre la salud de la mediática, pero recién fue este lunes en la noche que, Ángel De Brito confirmó el diagnóstico que anteriormente Jorge Lanata había revelado. En LAM, el conductor detalló que conversó íntimamente con la empresaria y resaltó todo lo que le dijo.

Seguidamente, durante la tarde de este martes, se conoció que Maxi López se iba de la Argentina para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson y su pequeña nena, Elle.

Maxi López.

Qué dijo Maxi López minutos antes de irse de la Argentina

En conversación con Intrusos en vivo y desde Ezeiza, el deportista señaló que vino a acompañar a sus hijos y a ponerse a disposición del cuidado para ellos. "Esta es una situación diferente y delicada. Mis chicos ya ven todo, saben todo. En las redes sociales te enterás de todo. No fue fácil porque se enteraron por otras personas y obviamente cualquier tipo de situación tiene que ser la madre o el papá a comentar estas cosas, por eso tomé el primer vuelo que pude para estar con ellos", comentó.

En esta misma línea, aseguró que ha mantenido el contacto con Wanda Nara tras la confirmación de su enfermedad, y le ofreció llevarse a sus hijos a Inglaterra para que ella esté más tranquila. Tras las incesantes preguntas de los panelistas del ciclo de América TV, Maxi López se mostró franco y respondió cada una de las consultas.

Con respecto a por qué dejó de seguir a la conductora de MasterChef, le restó importancia y destacó que ya formaba parte de la "rutina" que tiene con la progenitora de sus hijos.

Por otra parte, enfatizó que su prioridad son sus hijos: "Mis hijos van adelante de todos mis planes y todas mis cosas y de todos. Siempre que me han necesitado en el país que estuvieron siempre me moví. Entonces, son mi prioridad".

En medio de la nota, Maxi López desclasificó su opinión sobre Jorge Lanata por dar el diagnóstico en su programa de radio de Wanda Nara. Destacó que no lo conoce y que le parecía una falta de empatía soltar este tipo de primicias, pero reconoció que le dolió que la situación se presentara de esa manera, ya que él en ese momento no estaba con sus hijos. Asimismo, develó que fue la hermana de Zaira Nara quien lo llamó y le pidió que viniera al país para apoyarla con sus nenes. "Me dolió no estar ahí presente para mis hijos porque me enteré a la noche que me llamó Wanda y me dijo: 'por favor vení' y al otro día estaba viajando", dijo.

