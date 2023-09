Marta Fort fue una de las figuras reconocidas por CARAS en el evento de los +Likeados. Allí, la hija de Ricardo Fort habló sobre su presente y reveló cuál es su sueño dentro del mundo del espectáculo.

"Siempre me gustó actuar y modelar, así que me gustaría entrar en eso, estudiar, ser buena en eso. Sería uno de mis sueños", dijo la joven sobre su ilusión de pertenecer al mundo del espectáculo tal como lo hizo su papá.

El futuro de Marta Fort en la empresa de Ricardo Fort

Pero la moda y el arte no es lo único que le interesa a Marta Fort, sino que también está aprendiendo todo lo que puede sobre la empresa familiar de chocolates.

"Me estoy informando, tratando de ir a la empresa, de ir a los viajes, a Alemania. Yo soy chica y me gustaría tener más idea sobre eso", le confirmó la joven a esta revista, dejando en claro que no abandona la herencia de su papá.

