La desgarradora carta de la madre de Nico Vázquez a Santiago: "Te extraño más y más, mi compañero"

Nico Vázquez recordó a su hermano Santiago, quien falleció en 2016. Por su parte Mirta Mantovani, madre de ambos, también realizó una publicación en su cuenta de Instagram para recordar a su hijo. Con el hashtag #siemprejuntos, la mujer escribió una emotiva carta.

“Siempre te preguntaba qué querías hacer para tu cumple y vos me decías ‘juntarnos en familia y después con amigos’. Así de simple eras, no necesitabas más que los afectos verdaderos. Cada regalo lo agradecías mil veces, desde el más chiquito, al más grande. Para vos, todo tenía el mismo valor. El del amor. Cero materialista, no te deslumbraban las cosas fastuosas, ni siquiera te sentías cómodo. Para vos todo pasaba por otro lugar. Tu corazón, ese corazón tan grande, que un día ya no te entró en el pecho. ¡¡¡Qué locura, pero fue así!!!”, comenzó diciendo.

“San, hoy yo sé que estarás con nosotros desde otro lugar. Y nos darás tus señales como siempre. Y nosotros trataremos de pasar este día recordando la bella persona que fuiste siempre, y de sonreír con tus recuerdos. Eso sí, no te prometo que no corran unas lágrimas por mi mejilla. Te amo como siempre y te extraño más y más, mi compañero. Feliz cumple, hijo de mi corazón. El cielo está de fiesta seguro. Besos y abrazos hasta ahí!”, concluyó muy emocionada.