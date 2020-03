La desgarradora carta de Nequi Galotti a Bartolomé Mitre: "Gracias por hacerme conocer el amor"

View this post on Instagram

Fuimos tan felices, tan compinches, simples y aventureros, tan profundos en nuestras eternas charlas, tan enamorados de la lectura y la naturaleza, solo una mirada bastaba para que supiéramos de que se trataba, tantos sueños, tanto hecho, tanto recorrido con los mil matices de la vida. También hubo momentos difíciles muy difíciles que más allá de alejarnos nos unieron cada vez más. Gracias por Santos, por la familia maravillosa que formamos con los tuyos, los míos y los nuestros, por los amigos que supimos sumar entre los tuyos y los míos. Por las risas y los silencios. Gracias por amar a mis hijos Luis y Miguel. Gracias vida por haberte tenido, gracias por hacerme conocer el amor. Bartolomé siempre en mi ❤️